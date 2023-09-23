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من خلال لعبة صبّارة.. أبل تبرز اليوم الوطني السعودي

9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت شركة أبل الضوء على لعبة "صبّارة" إحدى تطبيقات خريجات أكاديمية مطوري أبل - طويق بالرياض، والتي عملوا عليها ضمن إحدى البرامج، حيث تتوفر اللعبة في متاجر أبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
وتأسس التطبيق على يد فريق من المطورات المتميزات من أكاديمية مطوري أبل - طويق في الرياض وهن: أمنية صامدة، ورند الحسون، وسلمى العريفي، ورزان ربوعي، ونورة المساعد، حيث استلهموا فكرة إنشاء التطبيق بعد لعبهم ألعاب جماعية أثناء استراحة الغداء. ويستهدف تطبيق "صبّارة" اللعب الجماعي، وذلك عبر فكرة بسيطة وسلسة تتناسب مع مختلف فئات اللاعبين حيث تدور فكرة اللعبة حول التخمين التفاعلي، والسرعة عبر جولات متعددة، مدة كل جولة 60 ثانية، من خلال أقسام متنوعة يُتيحها التطبيق لمستخدميه وهي: الرسوم المتحركة، والأمثال والحكم، ومملكة الحيوانات، والأكلات الشعبية، والعديد من الأقسام الأخرى. وتتميز اللعبة بسهولة الاستخدام حيث يرفع اللاعب الجهاز للأعلى ويقدم له بقية اللاعبون أدلة حول الكلمة التي تظهر على الشاشة، وكلما زادت عدد الكلمات التي تخمنها، زادت النقاط التي تكسبها.
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية مطوري أبل - طويق تُعد جزءًا من العديد من المبادرات التي تم إطلاقها للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030، وتقدم برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS، والتي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.
وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أن الأكاديمية تضع ضمن مُستهدفاتها العمل على تخريج العديد من السيدات سنوياً في مجال التقنية، وتعزيز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل، بما يدعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ 10 القادمة. وبلغ عدد الراغبات بالالتحاق بالأكاديمية ما يزيد على 45,000 مُتقدمة خلال فترتي التسجيل للبرنامجين الأول والثاني، ينتمين إلى 40 جنسية، وتتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 63 عاماً.

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