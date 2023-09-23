من خلال لعبة صبّارة.. أبل تبرز اليوم الوطني السعودي

من خلال لعبة صبّارة.. أبل تبرز اليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت شركة أبل الضوء على لعبة "صبّارة" إحدى تطبيقات خريجات أكاديمية مطوري أبل - طويق بالرياض، والتي عملوا عليها ضمن إحدى البرامج، حيث تتوفر اللعبة في متاجر أبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
وتأسس التطبيق على يد فريق من المطورات المتميزات من أكاديمية مطوري أبل - طويق في الرياض وهن: أمنية صامدة، ورند الحسون، وسلمى العريفي، ورزان ربوعي، ونورة المساعد، حيث استلهموا فكرة إنشاء التطبيق بعد لعبهم ألعاب جماعية أثناء استراحة الغداء. ويستهدف تطبيق "صبّارة" اللعب الجماعي، وذلك عبر فكرة بسيطة وسلسة تتناسب مع مختلف فئات اللاعبين حيث تدور فكرة اللعبة حول التخمين التفاعلي، والسرعة عبر جولات متعددة، مدة كل جولة 60 ثانية، من خلال أقسام متنوعة يُتيحها التطبيق لمستخدميه وهي: الرسوم المتحركة، والأمثال والحكم، ومملكة الحيوانات، والأكلات الشعبية، والعديد من الأقسام الأخرى. وتتميز اللعبة بسهولة الاستخدام حيث يرفع اللاعب الجهاز للأعلى ويقدم له بقية اللاعبون أدلة حول الكلمة التي تظهر على الشاشة، وكلما زادت عدد الكلمات التي تخمنها، زادت النقاط التي تكسبها.
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية مطوري أبل - طويق تُعد جزءًا من العديد من المبادرات التي تم إطلاقها للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030، وتقدم برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS، والتي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.
وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أن الأكاديمية تضع ضمن مُستهدفاتها العمل على تخريج العديد من السيدات سنوياً في مجال التقنية، وتعزيز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل، بما يدعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ 10 القادمة. وبلغ عدد الراغبات بالالتحاق بالأكاديمية ما يزيد على 45,000 مُتقدمة خلال فترتي التسجيل للبرنامجين الأول والثاني، ينتمين إلى 40 جنسية، وتتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 63 عاماً.
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