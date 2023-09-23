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مكتبة المؤسس تستعرض 93 كتابا عن الملك عبدالعزيز والتاريخ السعودي

9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أهم إصداراتها عن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وعن تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية والكتب التي تناولت تاريخ المملكة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين الموافق 23 سبتمبر 2023.
وقد تنوعت الكتب التي أصدرتها المكتبة والتي تستعرض أبرز (93) كتابا فيها، ما بين الكتابة عن سيرة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وبدايات تأسيس المملكة، والكتابة عن التاريخ السعودي عبر مختلف العهود، فضلاً على ترجمة الكتب التي قام بها الرحالة الأوروبيون والآسيويون إلى المملكة في مراحل تاريخية متعددة.
ومن بين الكتب التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب (الموحّد) وهو كتاب وثائقي مصور عن الملك المؤسس يتناول تاريخ المملكة وتراثها العريق، حيث يضم الكتاب (232) صورة تحكي التاريخ المعاصر وسيرة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في مختلف المواقف والمراحل التاريخية ومن مختلف مناطق المملكة، وتتناول مقدمة الكتاب ما قام به الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود من تأسيس المملكة العربية السعودية، وبناء البلاد، وتوحيدها، مع التأكيد على أن الدولة السعودية أعادت إلى الجزيرة العربية دورها الحضاري ووحدت كيانها السياسي. والكتاب من القطع الكبير، من الورق المقوى اللامع، من تصميم تومار ستينسلا سيلفيرا، وتم طبعه بسويسرا ، ويقع في (262) صفحة .
واشتمل كتاب : (الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز) على موضوعات تتصل بالرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث تناول الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، بشقيها المؤسسي وغير المؤسسي. وركز في الشق الأول على مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبد العزيز، والتي تتضمن دور الأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ودار العجزة في مكة.

وفي كتاب : ( الملك القائد.. القيادة العسكرية للقائد الملك عبد العزيز آل سعود) من تأليف د. يوسف بن إبراهيم السلوم يناقش الكتاب الجانب العسكـري من حياة القائد الملك عبد العزيز، ويركز على قيادته العسكرية، لتوحيد المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من آثار وإنجازات عسكرية أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار؛ إذ كان الملـك عبدالعـزيز، رحمه الله، قائدًا سياسيًا واجتماعيًا، ويتمتع بصفات ومميزات قيادية عسكرية.
ويتناول كتاب : (الأمن في عهد الملك عبد العزيز ـ تطوره وآثاره) من تأليف: عميد دكتور إبراهيم بن عويض العتيبي الأمن في عهد الملك عبد العزيزفي الفترة من عام 1319هـ إلى 1373هـ، وما ورد من ذكر للحالة الأمنية قبل عهده فهو للمقارنة والاستشهاد. كما أوضح جانبًا مهمًا من جوانب التطور الاقتصادي، والعلمي والإداري لمجتمع الجزيرة في عهد جلالته.

ويشكِّل كتاب: (الملك عبد العزيز: قائمه بيبليوغرافية انتقائية)، قائمة ببليوغرافية شاملة لما كتب عن الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، من كتب ومقالات ورسائل جامعية وأعمال ومؤتمرات وغيرها بجميع اللغات لها علاقة بتاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية وما اكتنفها من تطورات في عهده، رحمه الله. وتحتوي القائمة على سبعة آلاف مادة ورقية بحثية في مكتبة الملك عبد العزيز العامة ،ويتكون الكتاب من مجلدين: الأول باللغة العربية. والثاني باللغة الإنجليزية.
ويتمحور موضوع كتاب : ( ابن سعود ملك الصحراء) تأليف: Yves Besson حول شخصية الملك عبد العزيز آل سعود التي كانت ومازالت تشغل أذهان المهتمين من عرب وأجانب وحالته الفريدة في التفكير في التفكير السياسي والحنكة العسكرية وفراسته، ناقش المؤلف كل قرار اتخذه الملك عبد العزيز بدءًا من دخوله الرياض وانتهاء بإعلان المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ/1932م ويؤكد المؤلف أن الملك عبد العزيز بإنجازه الحضاري لم يكن قائدة معركة انتهت أو ظاهرة ثم اختفت بل كان حالة فريدة في تفكيره السياسي وحنكة العسكرية.
ويشكل كتاب ( التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبد العزيز) من تأليف د. ناصر بن علي الحارثي حلقة جديدة في سلسلة بحثية، تعرض لمنجزات وجهود المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، التي تصب بوجه خاص، في خدمة ضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين في مدن الحج والمشاعر المقدسة، وما حولها من مدن وقرى وغيرها، سيما أن المؤلف يجمع بين منقب للآثار، وباعث لها، وعالم في النقوش والخطوط الصخرية، وموثق بارع للمعالم التاريخية، وخاصة العمرانية منها. ولا شك أن معالم تاريخية وعمرانية، ارتبطت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ومن بين الكتب التي أصدرتها المكتبة : الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث، وموسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدُّبلوماسي، للدكتور فهد السماري، الملك عبد العزيز، واستراتيجية التَّعامل مع الأحداث: حالة جدة للدكتورة دلال الحربي، وإنسان الجزيرة لإبراهيم عبده، المواصلات في المملكة وتطورها في عهد الملك عبد العزيز، للدكتور محمد بن عبدالله السلمان، و أسد الجزيرة قال لي، تأليف: محمد رفعت المحامي ، والدور التربوي لمدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود من تأليف سليمان بن حمود الجودي.
كتب مترجمة
ومن أبرز الكتب المترجمة التي أصدرتها المكتبة:" شهور في ديار العرب " من تأليف العلامة مسعود عالم ، ومن ترجمة وتعليق الدكتور سمير نوح، حيث يسلط الكتاب الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية من النواحي الثقافية والاقتصادية ، كما يتحدث المؤلف بأسلوب مميز عن أيامه في الرياض ولقاءاته مع العلماء والمشايخ، ثم يصف لقاءه بالملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومدينة الرياض والتعليم فيها، ولقاء الملك عبدالعزيز بالعلماء في مكة المكرمة، ويؤكد المؤلف على إعجابه الشديد بشخصية الملك عبدالعزيز وأسلوبه في الحكم، وطريقته في معاملة حاشيته ومرافقيه وتفقده لأحوال المحتاجين من رعيته.
ويكشف كتاب:" ياباني في مكة" من تأليف : تاكيشي سوزوكي وترجمة د. سمير نوح وسارة تاكاهاشي عن جوانب مجهولة من أدب الرحلات الياباني ، كما يكشف عن نمط أدبي فريد، فمؤلفه ياباني مسلم يجيد التعبير عن أحاسيسه بدقة، حيث كتب المؤلف عن الإسلام ومبادئه، ثم عن الرحلة ذاتها والظروف التي دفعته للقيام بها ، مركزا على الأمور الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، متحدثا عن سفره إلى مكة المكرمة بالباخرة من اليابان إلى مصر مرورا بقناة السويس ثم وصوله إلى المملكة العربية السعودية وأدائه لمناسك الحج، كما وصف في فصل مستقل لقاءه بالملك عبدالعزيز – رحمه الله –
وفي كتاب :" الطريق إلى مكة" من ترجمة د. رفعت السيد علي، يبرز محمد أسد مؤلف الكتاب، وهو من أهم رجالات الغرب الذين أسلموا خلال القرن العشرين وتركوا بصمة كبرى في الثقافة العربية والإسلامية والأوروبية ، يبرز سيرته الذاتية في الرحلة حيث خرج من بلاد الغرب معتزا بعاداته وتقاليده، موفدا من إحدى الصحف الغربية إلى بلاد الشرق لكي يقدم تقارير صحفية عن المنطقة بشكل عام.
ومن الكتب المهمة التي تتناول جوانب من التاريخ السعودي كتاب :" في شبه الجزيرة العربية المجهولة" من تأليف آر إي تشيزمان ، و:" فيلبي الجزيرة العربية" من تأليف إليزابيث مونرو
ويأتي كتاب:" شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مائة عام" من تأليف البرخت زيمة ليقدم لنا صورة بانورامية للرحلات التي قام بها الرحالة الغربيون حيث يستعرض الكتاب ما كتبه الرحالة الألمان وغيرهم عن شبه الجزيرة العربية في القرنين 17-18 م وما ذكروه من أوصاف الأماكن الجغرافية والحوادث التاريخية ، ويخصص المؤلف جانبا كبيرا من الكتاب للعرض الخاص بجغرافية وتاريخ وسط وشمال شبه الجزيرة العربية مع التعليق على أهم ما سجلوه عن جغرافية البلاد التي زاروها وأحوالها الاجتماعية وما يسودها من عادات وتقاليد.
أما كتاب:" الحج إلى مكة" وقد أصدرته المكتبة باللغة الإنجليزية للمؤلفة الليدي إيفيلينكوبولد ، - قبل أن يترجم للعربية - فيشتمل على مقدمة ضافية عن حياة المؤلفة والمسلمين في المملكة المتحدة، والدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية، وعن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كما يتحدث عن رحلة أول امرأة أوروبية مسلمة لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج عام 1934م والكتاب ذو قيمة علمية وتاريخية وأدبية كبيرة لفترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى هذه الإصدارات المتنوعة، تم تخصيص قاعة في المكتبة لتكون منصةً معرفية ومعلوماتية؛ لما أُلّفَ عن الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه - ، من كتب، وأبحاث ودراسات، ومقالات، وأوراق بحثية في المؤتمرات، ورسائل جامعية، وغيرها، أيًا كانت لغاتها، وأيًا كان مكان صدورها. اشتملت المنصة على أعداد هائلة من المواد التي تخصه والمملكة في عهده.
موسوعة المملكة الشاملة
كما أصدرت المكتبة ( موسوعة المملكة العربية السعودية) حيث صدرت الموسوعة في طبعتها الأولى في الرابع من ديسمبر 2011م، في (20) مجلدًا باللغة العربية بواقع (900 - 1000) صفحة لكلِّ مجلد؛ يضم كلُّ مجلد معلومات عن الآثار والمواقع التاريخية، والجغرافية، والثروات الطبيعية؛ والأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، والتاريخ القديم والحديث؛ والمرافق العامة والخدمات؛ النهضة الحضارية والإنجازات العمرانية، والتعليمية والثقافية، والصحية، والصناعية، والطرق والمواصلات، والتجارة والاقتصاد، والسياحة، لمختلف مناطق المملكة، مدعَّمة بأكثر من (10) آلاف صورة ونحو (160) خريطة توضيحية،
ودُشِّنَ موقع باسم "موسوعة المملكة العربية السعودية"، على الشبكة العالمية (الإنترنت) يتضمَّن جميع محتويات الموسوعة، ويتيح البحث والوصول إلى جميع عناصرها بكل سهولة ويسـر.
كما أصدرت المكتبة "موسوعة المملكة العربية السعودية للناشئة والأطفال"، في عام 2013م، لتعريف الأطفال والناشئة بتاريخ المملكة العريق وحاضرها الزاهر وخصائص المجتمع السعودي الثقافية والاجتماعية وغيرها من جوانب المعرفة؛ بما يتناسب والفئة العمرية المستهدفة، التي تراوح أعمارهم ما بين (9 إلى 15) عامًا.
وتضمَّنت الموسوعة نحو (1800) صورة و(625) رسمًا فنيًّا، إضافةً إلى (100) جدول، ونحو (40) خريطة جغرافية، وتناولت الموسوعة عبر أجزائها التسعة: "الخصائص الجغرافية في المملكة"، و "التطور التاريخي"، و (الآثار والمواقع التاريخية) و (الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد)، و "الحركة الثقافية"، و"الخدمات والمرافق التنموية"، و (الاقتصاد والثروات الطبيعية)، و (الحياة الفطرية)، و (السياحة والتنزه) في المملكة.

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