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الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023.
وأوضحت ((الوطنية للإسكان)) أن الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة: الرياض وجدة ومكة المكرمة والأحساء والدمام والقطيف والخبر وخميس مشيط والطائف وينبع، بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.
وأكدت أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها، لتسريع وتيرة تملك المواطنين مسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة، وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية من القطاع الخاص.
وبيّنت ((NHC)) أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء بأسعار تنافسية، مع مراعاة تبنيها أعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها، وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة، لتتيح الوصول الآمن للمرافق والخدمات جميعها من المسكن بطريقة سهلة، والتي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتحقق نمط حياة صحيا للأسر السعودية.

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