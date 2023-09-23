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بمناسبة اليوم الوطني.. إتقان العقارية تقيم احتفالا عاما في بانوراما مول

9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تقيم مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023م شركة إتقان العقارية بالشراكة الاستراتيجية مع بانوراما مول وهامات احتفالاً استثنائيا مميزاً يحفل بالجديد والمفاجئ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه الثالثة والتسعون.
حيث تأتي هذه الذكرى المجيدة والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهاراً وحراكاً كبيراً مستمداً من الرؤية الطموحة 2030، التي تتعلق بها آمال الشعب، ويلمسون آثارها كل يوم، في ظل قيادة تقود الأرض والإنسان لمستقبل مزهر بإذن الله.
هذا وقد صرح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن: الاحتفالية تقام بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، ووقعها الكبير في قلب كل سعودي، حيث تجدد الذكرى بالوحدة المباركة، والانتقال من حياة الترحال إلى الاستقرار والأمن والأمان.
وأشار الرشيد إلى أن إتقان العقارية حرصت على إقامة هذه الفعالية في منطقة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين، وجهّزت برنامجاً متنوعاً يقدم للحضور يجمع المتعة والتفاعل والثقافة بشكل قشيب، وقد سخرت إتقان العقارية جهودها لإنجاح هذا الحفل بالتوزيعات الفاخرة والهدايا والتذكارات المميزة، لما لهذه المناسبة من أهمية كبيرة.
ودعا الرشيد الجميع للحضور والمشاركة في الحفل الذي ستبدأ فقراته عند الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا في ردهة مطاعم بانوراما مول.

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