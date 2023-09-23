بمناسبة اليوم الوطني.. إتقان العقارية تقيم احتفالا عاما في بانوراما مول

بمناسبة اليوم الوطني.. إتقان العقارية تقيم احتفالا عاما في بانوراما مول
التاريخ
9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تقيم مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023م شركة إتقان العقارية بالشراكة الاستراتيجية مع بانوراما مول وهامات احتفالاً استثنائيا مميزاً يحفل بالجديد والمفاجئ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه الثالثة والتسعون.
حيث تأتي هذه الذكرى المجيدة والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهاراً وحراكاً كبيراً مستمداً من الرؤية الطموحة 2030، التي تتعلق بها آمال الشعب، ويلمسون آثارها كل يوم، في ظل قيادة تقود الأرض والإنسان لمستقبل مزهر بإذن الله.
هذا وقد صرح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن: الاحتفالية تقام بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، ووقعها الكبير في قلب كل سعودي، حيث تجدد الذكرى بالوحدة المباركة، والانتقال من حياة الترحال إلى الاستقرار والأمن والأمان.
وأشار الرشيد إلى أن إتقان العقارية حرصت على إقامة هذه الفعالية في منطقة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين، وجهّزت برنامجاً متنوعاً يقدم للحضور يجمع المتعة والتفاعل والثقافة بشكل قشيب، وقد سخرت إتقان العقارية جهودها لإنجاح هذا الحفل بالتوزيعات الفاخرة والهدايا والتذكارات المميزة، لما لهذه المناسبة من أهمية كبيرة.
ودعا الرشيد الجميع للحضور والمشاركة في الحفل الذي ستبدأ فقراته عند الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا في ردهة مطاعم بانوراما مول.
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