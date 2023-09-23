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أمير المدينة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركز لرعاية كبار السن

9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في المدينة المنورة، والتي جرى إنشاؤها ضمن مبادرات وقف "خير المدينة" بإشراف هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي.
وتأتي المراكز الجديدة لتساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الموجهة لخدمة المجتمع، حيث انتهت الأعمال الإنشائية في 4 مراكز، فيما يجري العمل لإنشاء ووضع اللمسات النهائية لإنجاز المركزين الأخرين.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للمبادرات الخيرية والغير ربحية التي يتم إطلاقها سنوياً في المدينة المنورة بالتزامن مع ذكرى حلول اليوم الوطني لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بمراكز الرعاية الصحية الجديدة التي تُعد نموذجاً مميزاً للممارسات الحضارية للقطاع غير الربحي في المملكة الذي يواكب مستهدفات الدولة في تأصيل المسؤولية الاجتماعية، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله-؛ لتعزيز منظومة التنمية المستدامة وجودة الحياة على مستوى مناطق المملكة.
وتشمل المراكز الستة التي جرى إنشاؤها على مساحة 4 آلاف متر مربع لكل مركز، عيادات الرعاية الصحية الأولية المتخصصة بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، الأسنان، الأشعة، المختبر، وخدمات الرعاية الصيدلانية، وذلك في 5 مراكز موزعة على أحياء المدينة المنورة تتضمن حي السلام وطيبة والسقيا وحمراء الأسد وشوران، إلى جانب مركزٍ سادسٍ في محافظة بدر.
فيما جرى تخصيص مركزٍ لرعاية كبار السن في حي العزيزية بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مستفيد ومستفيدة، ضمن مبادرة خير المدينة، على مساحة 20 ألف متر مربع، ويهدف إلى منح كبار السن المنزلة المقدّرة لهم في المجتمع، عبر مرافق مجهزة بعناية فائقة، تشمل صالات الراحة والاستقبال ووحدات الخدمات ومسطحات خضراء، فضلاً عن عيادات تقدّم الخدمات الطبية المتخصصة لهم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

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