Saturday, 23 September 2023 11:39 GMT

إطلاق 10 آلاف بالون احتفالا باليوم الوطني في المدينة

9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت المدينة المنورة باليوم الوطني من خلال إطلاق العديد من الفعاليات في حديقة الملك فهد وطريق سلطانة. وتضمنت الفعاليات العرضة السعودية، وسوق الأسر المنتجة، وسوق الدار، ورسم جداريات، وأركان: الطفل والتبرع بالدم والتوعية الصحية والخط العربي والتدريب الحرفي، ومبادرة التشجير والمسيرة. وتم استعراض الجمباز وأركان الهايكينج وبطولات رياضية. كما تم إطلاق 10 آلاف بالون، احتفالا بهذه المناسبة.
من جهتها، احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، بمشاركة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وشملت الحزمة فعالية ((نحلم ونحقق)) التي قدمها الطلاب والطالبات بإشراف معلميهم، ومنافسات رياضية نفذت في مكاتب التعليم، ومعارض مدرسية، ولوحات جدارية وطنية، وثلاث مسابقات ثقافية (القائد القدوة - قمم المجد - راية العز).
بينما أقامت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة ((مجتمعي))، ضمن البرامج والمبادرات التي تقيمها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93، لقاءً ثقافيا بعنوان ((دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل في تعزيز الانتماء للوطن)).
من ناحيتها، أطلقت هيئة التراث عددا من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية في 5 بيوت حرفية ومواقع تراثية في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن أنشطتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، تعزيزًا لحضور التراث الثقافي الوطني في الفعاليات والاحتفالات الوطنية.
وانطلقت أولى الفعاليات باحتفالية في بيت الحرفيين بسيد الشهداء في المدينة المنورة، تضمنت ورشا حرفية متنوعة لمختلف الأعمار.

MENAFN23092023000089011017ID1107126489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث