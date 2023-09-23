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محافظات المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 93

9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت محافظات المدينة المنورة باليوم الوطني الـ 93 من خلال إقامة المهرجات والاحتفالات ونشر مظاهر الفرح، من تزيين الشوارع والميادين والمباني الحكومية باللون الأخضر، كما أقيمت سباقات للهجن وعرض السيارت التراثية والدراجات الهوائية، ومسيرات وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات.
وامتدت الاحتفالات إلى شواطئ المنطقة، حيث أقيمت المسيرات البحرية وقوارب المتنزهين وهواة السباحة والصيد والغوص والرياضات البحرية، معبرين بطرق عدة عن احتفالهم باليوم الوطني، متميزين بشعارات وعبارات تعبيرا لحب الوطن الغالي، وذلك في محافظة ينبع، حيث انطلقت الاحتفالات من خلال مسيرة اليوم الوطني البحرية بالشرم، وعروض مرئية، ولقاءات الفنانين التشكيليين، ومسيرات للخيول وللدراجات الهوائية.
وشاركت بلدية المحافظة فريق دراج ينبع مسيرة فرحة وطني بهذه المناسبة، وقامت بتزيين المحافظة بالأعلام واللون الأخضر وميادين والطرق تعبيرا عن مشاعر الفرح.
وفي محافظة خيبر قامت بلدية المحافظة بتهيئة وتزيين الشوارع والميادين للاحتفال باليوم الوطني 93 والمرافق الخاصة وتنظيم حفل للأهالي. وتضمنت فقرات الحفل قصائد وأناشيد طلابية وحفلا مسرحيا بالإضافة إلى العرضة السعودية.
وقامت بلدية ينبع النخل برفع علمين على ساريتين بطول 30 متراً في موقعين مختلفين، وتم تركيب عدد 510 أعلام في الشوارع، وتركيب عدد 35 بنراً بهوية هذه المناسبة الغالية. ونظمت احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بمقر مركز الاحتفالات الحضاري في ينبع النخل بمشاركة الجهات الحكومية، وبحضور عدد كبير من الأهالي
وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة، منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات وللفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.
فيما نظمت إدارة ميدان الهجن بمحافظة العيص سباقات للهجن احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وقامت بلدية محافظة العيص⁩ بإضاءة الشوارع والميادين ‏ومبنى البلدية باللون الأخضر من أجل نشر مظاهر الفرح.
من جانبها، قامت بلدية محافظة بدر بتزيين الشوارع ‌بالعبارات والشعارات الوطنية، وأطلقت مسابقة لأجمل صورة معبرة عن فرحة اليوم الوطني بالمحافظة، ورصدت مبالغ مالية للمسابقة.
وابتهجت محافظة مهد الذهب باليوم الوطني من خلال تزيين مبنى ‌البلدية باللون الأخضر، وقامت بلدية المحافظة كذلك بتزيين الطرقات والميادين.

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