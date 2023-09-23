نجوم روشن العالميين يحتفلون باليوم الوطني للمملكة
التاريخ
9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل عدد من اللاعبين الأجانب المحترفين بدوري روشن السعودي لكرة القدم باليوم الوطني السعودي الـ 93، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعبين وعلى رأسهم لاعب نادي الهلال البرازيلي نيمار.
وحضر نجوم الهلال الأجانب نيمار وكوليبالي وسافيتش ومالكوم وميشايل إلى مقر النادي اليوم السبت مرتديين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات الممكلة باليوم الوطني.
وظهر البرازيلي ميشايل في مقطع فيديو متداول وهو يداعب جماهير الهلال بكلمات باللغة العربية في ذكرى اليوم الوطني.
وخطف نجوم الهلال الأجانب الأنظار بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالزي السعودي اليوم.
كما أبهر النجم العالمي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، الجميع بتعبيرات وجهه وابتسامته التي تعكس حبه الكبير للمملكة. وقد ظهر في الفيديو الذي احتل المرتبة الأولى في المشاهدات وهو يرتدي البشت السعودي ويشارك في العروض الثقافية.
ولا يقتصر التأثير الثقافي على لاعبي النجوم العالميين فحسب، بل تجاوز ذلك إلى المدربين أيضًا. حيث صعد كل من مدربي الاتفاق ستيفين جيرارد والقادسية روبي فاولر إلى الساحة وارتدوا البشت السعودي، معبرين عن سعادتهم بالتواجد في المملكة والمشاركة في الاحتفالات.
كما ظهر النجم الفرنسي لاعب نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما في صورة متداولة متكئا على السيف وهو يرتدي الثوب والشماغ والبشت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
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