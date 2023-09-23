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نظرة مستقبلية لتبعات إغلاق الحكومة الفيدرالية

9/23/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Al Watan) هدد اتجاه الحكومة الفيدرالية نحو الإغلاق، بتعطيل عديد من الخدمات، والتي قد توقف رواتب الملايين من الموظفين الفيدراليين، بمن في ذلك أعضاء الجيش.
ويؤدي الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتشدد بتخفيضات كبيرة، إلى فرض مواجهة بشأن الإنفاق الفيدرالي.
فيما يلي نظرة على ما سيحدث في المستقبل إذا أغلقت الحكومة أبوابها في الأول من أكتوبر.
ما هو الإغلاق؟
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً. وغالبًا ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.
وعندما لا يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
متى يبدأ؟
وينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية.
وسيبدأ الإغلاق فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.
ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.
ومع انقسام الكونجرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، وسعي المحافظين اليمينيين المتشددين بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.
من المتأثر؟
ويواجه ملايين العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك عديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60% من العاملين الفيدراليين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وقد يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.
وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأمريكية.
ويحذر المشرعون أيضًا من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقد قدر بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.
هل تكرر؟
وقبل الثمانينيات، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأمريكي آنذاك بنجامين سيفيليتي، قال في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، إن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني أثناء فجوة التمويل.
ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من خلاله تقديم استثناءات للوظائف "الضرورية" للسلامة العامة والواجبات الدستورية.
ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح العمال إجازة. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأمريكي آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونجرس في مواجهة بشأن طلبه تمويل الجدار الحدودي. واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.

كيفية الإنهاء
يعد إنهاء الإغلاق من مسؤولية الكونجرس لتمويل الحكومة. ويتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
لكن الجمهوريين يقولون، إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم. ويضغطون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، وهي مهمة شاقة.
ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن قبل انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين.
وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق لأسابيع، وربما لفترة أطول.

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