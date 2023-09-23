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غوتيريش يتعهد بتجديد هدنة اليمن

9/23/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ‏بتسخير كافة الجهود لتجديد الهدنة في اليمن ‏واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء ‏دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان.
وجدد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس ‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام ‏المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في ‏اليمن.‏
‏ من جهته أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ‏وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى جهود الوساطة الحميدة التي ‏تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من ‏أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية ‏الأمم المتحدة.‏

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