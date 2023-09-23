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دول العالم تهنئ السعودية بيومها الوطني

9/23/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة من قبل قادة عدد من الدول.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن الرئيس إبراهيم رئيسي هنأ، في رسائل منفصلة، الملك وولي العهد باليوم الوطني للمملكة.
وأفادت الوكالة بأن رئيسي قال في رسالة إلى الملك سلمان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية "لديهما قواسم مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية، وهناك أشياء كثيرة ستكون دعماً قوياً للصداقة بين الأمتين الإسلاميتين".
وفي رسالته إلى الأمير محمد بن سلمان، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "نشهد توسعاً متزايداً للتعاون الأخوي بين البلدين في جميع المجالات".
كما هنأ ملك المغرب الملك محمد السادس خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين اعتزاز بلاده الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر.
من جانبه، هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين، اليوم، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.
وأكد أيضا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
كما هنأ قادة الإمارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة .

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