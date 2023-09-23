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السعودية تبدأ مشوارها في أسياد هانغتشو 2022

9/23/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميًّا، اليوم السبت، دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية؛ حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من رؤساء الدول العالمية والآسيوية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
كما شهد حفلَ الافتتاح رئيسُ اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف السيد راجا راندير سينغ.

واشتمل الحفل الذي أقيم على ملعب "بيج لوتوس" الأولمبي بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بداية بالفلكلور التراثي، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وكلمة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل الموسيقية والصامتة، والتي تَطرقت لتاريخ الصين، وعرض الشعلة الخاصة بالدورة، أعقبها عرض طابور الدول الآسيوية الـ45 المشاركة في الدورة، ثم إطلاق الألعاب النارية الرقمية التي تنفذ لأول مرة في مثل هذه المنافسات.
دنيا والشربتلي يحملان العلم السعودي
حمل العلَمَ السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض، اللاعبةُ دنيا أبو طالب والفارس أحمد الشربتلي.
وعبّر "الشربتلي" عن اعتزازه برفع علَم المملكة في المحفل الآسيوي بجانب زميلته "دنيا"؛ مشيرًا إلى أن ذلك يدعو للفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنيًا أن يوفَّق وزملاءه بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.
فيما أبدت دنيا أبو طالب، فخرها بحمل العلَم السعودي للمرة الثانية في مسيرتها بعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة (قونية 2022)، وقالت: "أطمح لتقديم مستوى مشرف يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة المستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبه الأمير فهد بن جلوي".
الطاولة تخرج من المجموعة الحديدية
خسر المنتخب السعودي لكرة الطاولة للفرق، اليوم السبت، أمام فيتنام في ثاني لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الأولى، بنتيجة (3- 1).
وكان الأخضر قد خسر أمس الجمعة من المصنف الأول عالميًّا الصين بنتيجة (3- 0).
ومثّل الأخضر في المواجهتين، علي الخضراوي، وعزام عالم، وتركي المطيري، وخالد الشريف.
وبهذه النتائج، خرج أخضر الطاولة من منافسات الفِرَق، بعد أن وضعته القرعة في المجموعة الحديدية، مع تبقي مشاركته في منافسات الزوجي والفردي.
زوجيّ التجديف في سباق تحديد المراكز
يواصل لاعبا المنتخب السعودي للتجديف، تركي العارف وسلطان الشالي، مشاركتهما في الدورة، عندما يتواجدان في تمام الساعة 9:20 من صباح غد الأحد بتوقيت الصين، في منافسات الزوجي لمجموعة (B) لتحديد المراكز من 6- 12، في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.
ويشارك العارف والشالي في منافسات السباق، إلى جانب منتخبات كازاخستان والفلبين وإندونيسيا وباكستان وتايلاند.
مجاهد يدشن مشاركة الإلكترونية
أنهى لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد مجاهد، اليوم السبت، تدريباته الفنية؛ استعدادًا لمشاركته بالدورة، عندما يتواجد في منافسات لعبة (EA Sports FC Online) عند العاشرة والنصف من صباح غدً الأحد في المقر المُعَد لمنافسات الرياضات الإلكترونية بالدورة.
"حقباني التنس" في مواجهة قطر ومنغوليا
يفتتح لاعب المنتخب السعودي للتنس، عمار الحقباني، مشاركته في الدورة، عند الثانية عشرة من ظهر غد الأحد، عندما يلتقي بنظيره القطري راشد نايف، في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للرجال.
وفي السيدات، تدشّن شقيقته (يارا) مشاركتها بالدورة عصر غد الأحد، بلقاء نظيرتها المنغولية (مارالجو شومجاف) في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للسيدات.
"اليد" يفتتح مشاركته باليابان
يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد، أولى مواجهاته بالدورة، بلقاء نظيره الياباني، في مركز الرياضات بجامعة (gongshang)، عند الرابعة من عصر غد الأحد بتوقيت الصين، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما إيران ومنغوليا.
ويمثل أخضر اليد في الدورة، 16 لاعبًا هم: حسن الجنبي، علي الصفار، عباس الصفار، أحمد العلي، صادق المحسن، مرهون الماء، عبدالله الحليلي، حيدر الخضراوي، حيدر آل حسن، مهدي آل سالم، محمد آل عباس، عبدالله آل حماد، علي التاروتي، عبدالله آل عباس، حسين فريج، جهاد أبو علوة.
"القدم" يبحث عن التأهل أمام فيتنام
يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني، من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية؛ وذلك عندما يلتقي بنظيره الفيتنامي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو عند الثانية والنصف من ظهر غد الأحد بتوقيت المملكة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين.
وكان الأخضر قد أنهى تدريبه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، والذي اشتمل على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.
يُذكر أن الأخضر قد تعادل سلبًا في أولى لقاءاته بالدورة أمام إيران، قبل أن يكسب نظيره المنغولي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي.

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