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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية

9/23/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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