وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية
التاريخ
9/23/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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