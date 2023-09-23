بن غفير يهدد نتنياهو إذا شهد التطبيع مع السعودية تنازلات ‏لفلسطين

‏وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس حزب“عوتسما يهودت” اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن حزبه وحزبا يمينيا متطرفا آخر سينسحبان من الائتلاف الحكومي، إذا تم تقديم مثل هذه التنازلات، وفقا لصحيفة“تايمز أوف إسرائيل”.

وأوضح بن غفير:“إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة – وليس نحن فقط، ولكن الحزب الصهيوني الديني أيضا”.

وتابع، موضحا أن نتنياهو لا يمكنه عقد هذه الصفقة إلا مع رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، الذي استبعد إمكانية الانضمام إلى حكومة نتنياهو لضمان صفقة التطبيع السعودية.

وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير، بعد خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن إسرائيل“أمام انفراجة دراماتيكية” في شكل سلام مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن يؤدي إلى“شرق أوسط جديد حقا”، وأن“اتفاقات إبراهيم جلبت فجرا جديدا للسلام (...) الاتفاق التاريخي مع المملكة العربية السعودية سيضع حدًا للصراع الإسرائيلي – العربي، ويشجع الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

ويشغل حزبا“عوتسما يهودت” و”الصهيونية الدينية” 14 مقعدا في الكنيست معا، ودونهما سيخسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته.

وقال بن غفير:“حزب عوتسما يهودت يدعم التطبيع – في هذا الصدد يحظى نتنياهو بدعمنا الكامل، لكننا لن نقبل أي تنازلات للفلسطينيين، وأخبرت رئيس الوزراء نتنياهو ألا يضعنا في الزاوية”.

من ناحيته، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وهو زعيم“الصهيونية الدينية”، إلى ما سيكون على استعداد لتقديمه مقابل التطبيع مع السعودية، قائلا:“معا بعون الله، سنحقق السلام من أجل السلام.

واضاف :"سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره”.

بدورها لفتت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” إلى أن عضو الكنيست من حزب“الليكود”، داني دانون، المبعوث السابق لدى الأمم المتحدة، هو المشرع الوحيد في الائتلاف الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع المملكة العربية السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ورغم ذلك، فقد نقلت الصحيفة تصريحات دانون لهيئة البث العامة“كان”، على أن التنازلات ستكون مجرد إجراءات اقتصادية، وقال:“القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية”.

وأفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.ووقعت إسرائيل، أواخر العام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.