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اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

9/23/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن دعوة متنافسين للمشاركة في الفحص الفني والعملي المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر/أيلول 2023 .
وبحسب ديوان الخدمة سيتم إجراء الفحص بهدف تقييم مهارات وكفاءات المتنافسين في الوظائف المعنية.




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