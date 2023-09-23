اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية
التاريخ
9/23/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن دعوة متنافسين للمشاركة في الفحص الفني والعملي المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر/أيلول 2023 .
وبحسب ديوان الخدمة سيتم إجراء الفحص بهدف تقييم مهارات وكفاءات المتنافسين في الوظائف المعنية.
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