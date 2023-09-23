موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن

موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن
التاريخ
9/23/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية.
ويوم الاثنين تكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
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