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موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن

9/23/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية.


ويوم الاثنين تكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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