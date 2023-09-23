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نيللي كريم تكشف سرّ جمالها الدائم

9/23/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لطالما كان جمال الممثلة المصرية نيللي كريم محط أنظار الجمهور، خاصةً أنها استطاعت الحفاظ على ملامحها على مرّ السنين.


وحول هذا الموضوع، قالت نيللي في لقاء خاص مع "فوشيا " إنها تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي، لما لهما من تأثير مباشر على مظهر أي امرأة، مشيرةً إلى أنه إذا تمّ إغفال هذين الأمرين فحتماً ملامح التقدم في العمر ستظهر على البشرة.

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