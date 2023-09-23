نيللي كريم تكشف سرّ جمالها الدائم

نيللي كريم تكشف سرّ جمالها الدائم
التاريخ
9/23/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لطالما كان جمال الممثلة المصرية نيللي كريم محط أنظار الجمهور، خاصةً أنها استطاعت الحفاظ على ملامحها على مرّ السنين.
وحول هذا الموضوع، قالت نيللي في لقاء خاص مع "فوشيا " إنها تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي، لما لهما من تأثير مباشر على مظهر أي امرأة، مشيرةً إلى أنه إذا تمّ إغفال هذين الأمرين فحتماً ملامح التقدم في العمر ستظهر على البشرة.
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