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أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

9/23/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنطلق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" مساء يوم بعد غد الاثنين، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن وتجمع كييف الثقافي ومركز دوفزنكو .

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