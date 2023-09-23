أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
التاريخ
9/23/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تنطلق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" مساء يوم بعد غد الاثنين، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن وتجمع كييف الثقافي ومركز دوفزنكو .
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