بلدية إربد: تخطيط ممرات مشاة في 20 موقعا



وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن المواقع شملت مدارس وحدائق وشوارع رئيسة، بهدف تعزيز عناصر السلامة المرورية للمشاة وطلبة المدارس وحمايتهم من الحوادث.



وأضاف التل أن البلدية مستمرة في تكثيف العمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تزويدها بعناصر السلامة المرورية.