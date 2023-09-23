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يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته

9/23/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرص عدد كبير من الفنانين بإحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنان المصري هشام سليم، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع صامت مع مرض السرطان.
وقامت يسرا، التي تربطها علاقة قرابة بالفنان الراحل، على تصميم فيديو مؤثر له، جمعت فيه مجموعة من الفنانين الذين استذكروه منهم: منة شلبي، التي ظهرت في الفيديو قائلةً إنه كان فتى أحلامها، وافتقدته كثيراً بعد رحيله.


وقال محمد جمعة عن لراحل أنه كان يتمتع بصفات طيبة، لا يعرف تفاصيلها سوى الذين عاشروه، أما طارق لطفي، فعبّر عن اشتياقه له ولضحكته الطيبة.


من جهتها، قالت هند صبري، أنه ترك برحيله مكان على الساحة الفنية لم يستطع أحد تعويضه.

اما يسرا، علّقت على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها: "وحشتنا و مفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى و أسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك و يهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم ."

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