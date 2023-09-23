يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته



وقال محمد جمعة عن لراحل أنه كان يتمتع بصفات طيبة، لا يعرف تفاصيلها سوى الذين عاشروه، أما طارق لطفي، فعبّر عن اشتياقه له ولضحكته الطيبة.



من جهتها، قالت هند صبري، أنه ترك برحيله مكان على الساحة الفنية لم يستطع أحد تعويضه.

اما يسرا، علّقت على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها: "وحشتنا و مفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى و أسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك و يهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم ."

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