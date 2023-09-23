يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته
التاريخ
9/23/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرص عدد كبير من الفنانين بإحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنان المصري هشام سليم، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع صامت مع مرض السرطان.
وقامت يسرا، التي تربطها علاقة قرابة بالفنان الراحل، على تصميم فيديو مؤثر له، جمعت فيه مجموعة من الفنانين الذين استذكروه منهم: منة شلبي، التي ظهرت في الفيديو قائلةً إنه كان فتى أحلامها، وافتقدته كثيراً بعد رحيله.
وقال محمد جمعة عن لراحل أنه كان يتمتع بصفات طيبة، لا يعرف تفاصيلها سوى الذين عاشروه، أما طارق لطفي، فعبّر عن اشتياقه له ولضحكته الطيبة.
من جهتها، قالت هند صبري، أنه ترك برحيله مكان على الساحة الفنية لم يستطع أحد تعويضه.
اما يسرا، علّقت على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها: "وحشتنا و مفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى و أسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك و يهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم ."
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