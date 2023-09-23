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الامانة : لا اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون

9/23/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

اكد الناطق باسم امانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة انه لا يوجد اي اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون .
واشار الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" ان نظام الانارة لجسر عبدون يجري له تحديث بشكل كامل دون تعطيل على حركة السير الانسيابية .
وكان قد اعلن الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة في بيان إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل ، وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.

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