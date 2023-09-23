الامانة : لا اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون
التاريخ
9/23/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
اكد الناطق باسم امانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة انه لا يوجد اي اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون .
واشار الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" ان نظام الانارة لجسر عبدون يجري له تحديث بشكل كامل دون تعطيل على حركة السير الانسيابية .
وكان قد اعلن الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة في بيان إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل ، وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.
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