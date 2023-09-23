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إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة

9/23/2023 10:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.


وقال مراسل "وفا " إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه وآخرين بالاختناق.


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