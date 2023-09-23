إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة

إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة
التاريخ
9/23/2023 10:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.
وقال مراسل "وفا " إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه وآخرين بالاختناق.
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