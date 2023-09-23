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إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد- صور

9/23/2023 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب انهيار أرضي في غرب السويد في انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر السبت، وإصابة 3 أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق، وفق ما ذكرت الشرطة.

وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن غوتنبرغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.
وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة برغر كنغ.
وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إي 6 قد انهار في ستينونغسوند.







روسيا اليو

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