إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد- صور

وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن غوتنبرغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة برغر كنغ.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إي 6 قد انهار في ستينونغسوند.















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