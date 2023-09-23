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الجيش اللبناني رد بقنابل غاز :دورية إسرائيلية تخترق محيط مزارع شبعا وتطلق قنابل دخانية باتجاه الجيش اللبناني

9/23/2023 9:12:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / وكالات - أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن اختراق دورية "إسرائيلية" خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا جنوب لبنان، وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصر الجيش.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان، أن وحدات من الجيش ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب.

وقال الجيش اللبناني ان وحداته ردت بإطلاق قنابل الغاز صوب دورية إسرائيلية وتم إجبارها على الانسحاب بعد اختراقها خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا.

المتحدث باسم اليونيفيل، قال من جهته: "نعمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان".


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