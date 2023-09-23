الجيش اللبناني رد بقنابل غاز :دورية إسرائيلية تخترق محيط مزارع شبعا وتطلق قنابل دخانية باتجاه الجيش اللبناني

الجيش اللبناني رد بقنابل غاز :دورية إسرائيلية تخترق محيط مزارع شبعا وتطلق قنابل دخانية باتجاه الجيش اللبناني
التاريخ
9/23/2023 9:12:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / وكالات - أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن اختراق دورية "إسرائيلية" خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا جنوب لبنان، وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصر الجيش.
وذكر الجيش اللبناني، في بيان، أن وحدات من الجيش ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب.
وقال الجيش اللبناني ان وحداته ردت بإطلاق قنابل الغاز صوب دورية إسرائيلية وتم إجبارها على الانسحاب بعد اختراقها خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا.
المتحدث باسم اليونيفيل، قال من جهته: "نعمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان".
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