Saturday, 23 September 2023 05:00 GMT

الوسط الفني في مصر يُفجع بوفاة فنان شاب - صورة

9/23/2023 9:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الفني في مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 ايلول بوفاة الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فرقة مسرحية "تشارلي".


وأعلن الخبر الفنان محمد فهيم بطل المسرحية وكتب عبر حسابه على Facebook: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي الله يرحمك يا حبيبي كنا بنعرض سوا امبارح.




مصراوي


MENAFN23092023000208011052ID1107125971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث