الوسط الفني في مصر يُفجع بوفاة فنان شاب - صورة
التاريخ
9/23/2023 9:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الفني في مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 ايلول بوفاة الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فرقة مسرحية "تشارلي".
وأعلن الخبر الفنان محمد فهيم بطل المسرحية وكتب عبر حسابه على Facebook: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي الله يرحمك يا حبيبي كنا بنعرض سوا امبارح.
مصراوي
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