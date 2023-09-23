هل تشعرين بالبرد أثناء الحمل؟.. إليكِ الأسباب

هل من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل؟

أكد الأطباءL أنه ليس من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل فمن الممكن أن يؤدي هرمون الاستروجين إلى رفع درجة حرارة الجسم قليلا إلى جانب بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.



أسباب البرودة أثناء الحمل

هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالبرودة خلال فترة الحمل من بينها:



1-الحمى

قد تشعر بعض النساء بالبرودة الشديدة المفاجئة، مما يؤكد إصابتهم بالحمى خاصًة مع ظهور أعراض أخرى، مثل القشعريرة وآلام الجسم، مما يتسبب في زيادة خطر التعرض لمضاعفات سلبية بما في ذلك التشوهات الخلقية في الأذن والعين والوجه والرقبة، لذلك يجب أن تحرص الأمهات جيدًا على استشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب لتقليل خطر الإصابة وحماية الجنين.



2-مشاكل الغدة الدرقية

عادًة ما يحدث قصور الغدة الدرقية في حالة عدم إنتاج الغدة لما يكفي من الهرمون، وبالتالي الشعور بالبرودة والتعب إلى جانب بعض الأعراض المزعجة، مثل الإمساك وتشنجات العضلات وانخفاض الطاقة وعدم القدرة على التركيز وقد يتسبب الحمل نفسه في قصور الغدة الدرقية، مما يستوجب المتابعة جيدًا مع الطبيب المختص.



3-عدم الشعور بالراحة أثناء الليل

قد تعاني بعض النساء الحوامل من التعرق الليلي الذي يتسبب في الإصابة بالبرد، بالإضافة إلى ذلك فإن التعرق الليلي مشكلة خطيرة ولكنه يتسبب في صعوبة النوم والشعور بالبرودة التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة مما يتطلب حل المشكلة الرئيسية.



طرق الوقاية والعلاج

في بعض الأحيان يكون الشعور بالبرودة مجرد اختلاف مؤقت في طبيعة الجسم وحينها لا تحتاج الحامل إلى علاج ولكن في حالة وجود مشكلة صحية يتطلب ذلك العلاج سريعًا، مثل قصور الغدة الدرقية كما يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة للحفاظ على درجة حرارة الجسم من بينها:



- ارتداء ملابس مريحة.

- تدفئة المنزل خاصة في الشتاء.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدا، لأنها غير آمنة للحامل.

- الابتعاد عن المرضى وغسل اليدين بإستمرار لتجنب الإصابة بالعدوى.

- النوم في غرفة باردة لمنع التعرق الليلي.

- إجراء فحص الدم لقياس وظيفة الغدة الدرقية.

- الحصول على مصل الأنفلونزا.

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