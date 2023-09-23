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العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

9/23/2023 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت الموافق 23-9-2023 وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان) .

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