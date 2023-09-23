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رومانيا تمنع مشاركة النمسا في اجتماعات الناتو بسبب خلاف حول شنغن

9/23/2023 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Salzburger Nachrichten، بأن رومانيا منعت مشاركة ممثلين من النمسا في اجتماعات الناتو بسبب رفض فيينا الموافقة على انضمام بوخارست إلى منطقة شنغن.


ووفقا لمعلومات الصحيفة، ينتظر ضابطان من القوات النمساوية منذ عدة أسابيع للحصول على الاعتماد في بروكسل، حيث يقع مقر قيادة الحلف.
ونقلت الصحيفة عن ممثل الناتو قوله: "نحن نأمل بأن تتمكن رومانيا والنمسا من حل أي مشاكل ثنائية قد تؤثر على عمل الضباط النمساويين مع حلف شمال الأطلسي".


وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد دعت في وقت سابق دول الاتحاد الأوروبي إلى قبول رومانيا وبلغاريا على الفور في منطقة شنغن.


من جانبها، تعتقد السلطات النمساوية أن توسيع منطقة شنغن ليس له معنى في الوقت الحالي بسبب زيادة الهجرة غير الشرعية. وقال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو إن بلاده ستستأنف القضية أمام المحكمة الأوروبية إذا استمرت فيينا في عرقلة توسيع منطقة شنغن.


وانضمت رومانيا إلى الناتو في عام 2004. والنمسا ليست عضوا في الحلف، ولكنها تتعاون معه في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام. وتشارك فيينا أيضا في عمل قوة الأمن الدولية بقيادة الناتو (KFOR) في كوسوفو.

RT

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