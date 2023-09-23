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ريال مدريد يؤجل عودة فينيسيوس

9/23/2023 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، تأجيل عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإصابة.
وكان فينيسيوس قد عاد إلى التدريبات الجماعية مع الملكي هذا الأسبوع، بعد تعافيه من إصابته في أوتار الركبة، وزعمت تقارير بأن اللاعب سيلحق بموقعة لاس بالماس الأربعاء المقبل.
ووفقا لصحيفة "آس"، فإن أنشيلوتي يرفض المخاطرة بفينيسيوس أمام لاس بالماس، وقد يحصل اللاعب البرازيلي على بعض الدقائق ضد جيرونا في الأسبوع المقبل بالليجا.
وأشارت إلى أن أنشيلوتي يخطط لتجهيز فينيسيوس للمشاركة أساسيا في موقعة نابولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.

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