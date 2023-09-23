أندرويد 14 يتيح لمستخدمي بيكسل تغيير الاختصارات على شاشة القفل



حتى الآن، لم يكن بالإمكان تغيير هذه الاختصارات، ولكن مع أندرويد 14، بات من الممكن للمستخدمين تغيير أحد الاختصارات.



لتغيير اختصارات شاشة القفل على جهاز بيكسل الذي يعمل بنظام أندرويد 14 (إما أندرويد 14 بيتا 5.3 أو أندرويد 14 QPR بيتا 1)، انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم شاشة القفل ثم الاختصارات، سيُظهر لك ذلك صفحة بها معاينة لشاشة قفل هاتفك تعرض اختصار المصباح في أسفل اليسار، وتطبيق المحفظة في أسفل اليمين.



وباستخدام الأزرار الموجودة على الصفحة، يمكنك تغيير الاختصار الأيسر أو الاختصار الأيمن، أو عدم تغيير أي منهما، أو كليهما.. إذا كنت تريد تغيير الاختصار الموجود في الجزء السفلي الأيسر، فانقر على زر الاختصار الأيسر وحدد أحد خيارات الاختصار، وعند الانتهاء اضغط على زر الاختصار الأيمن واختر الاختصار الذي تريده للجانب الأيمن.



تشمل الخيارات:

المصباح اليدوي، آلة التصوير الصامت، الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، كاميرا الفيديو، المحفظة.



سترى نتيجة قراراتك تظهر في معاينة شاشة القفل في صفحة الاختصارات.. إذا قمت بتحديد كاميرا الفيديو، فإن الضغط على زر الاختصار هذا سيجعلك جاهزاً لتسجيل مقاطع الفيديو على الفور بعد الضغط على الزر، وإذا اخترت إضافة اختصار الكاميرا، فسوف تضغط عليه لالتقاط صورة من دون الحاجة لفتح التطبيق، بحسب موقع“فون أرينا” الإلكتروني.

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