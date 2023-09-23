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هاني سلامة يكشف أمنيته قبل دخول التمثيل

9/23/2023 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الفنان هاني سلامة، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، أنه قبل امتهانه مهنة التمثيل، كان سيكمل دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، لكن نصحه والده بالعودة إلى مصر، وكان يحلم بأن يصبح طياراً، ولم يكن يفكر في السينما أو التمثيل واهتمامه بها أقل من العادي.
وأضاف هاني: "فوجئت بعد عودتي بمكالمة من مكتب يوسف شاهين لاختياري لبطولة فيلم المصير، بعد أن حالت ظروف سفري دون المشاركة في فيلم عرق البلح قبلها بسنوات".
وأكد أنه لم يكن قد اتخذ قرار الاستمرار في التمثيل بعد مشاركته في أول فيلم سينمائي له مع يوسف شاهين، ولم يكن يعرف ما إذا كان سيكمل المشوار أم لا".

وأضاف: "الحظ موجود بنسب معينة في مشوار الفنان، لكن اختيارات الفنان تشكل جزءًا مهمًا وكبيرًا".

لها

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