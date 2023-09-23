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فيديو- نوال الزغبي توثق أول لقاء مع محمد رمضان بعد المصالحة

9/23/2023 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو جمعها بالفنان محمد رمضان، بعد أيام قليلة من مصالحتهما على مسرح مهرجان حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الذي أقيم في بيروت.


وأرفقت الزغبي الفيديو بعبارة: "أصدقاء للأبد.. مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".


وأطل النجمان بحالة من الفرحة العامرة بمصالحتهما، في الفيديو الذي نشرته الزغبي وقال فيه رمضان: "ثقة في الله أصحاب، إخوة وحبايب، ثقة في الله النجاح، بحبك".


فوشيا

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