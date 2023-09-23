فيديو- نوال الزغبي توثق أول لقاء مع محمد رمضان بعد المصالحة

فيديو- نوال الزغبي توثق أول لقاء مع محمد رمضان بعد المصالحة
التاريخ
9/23/2023 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو جمعها بالفنان محمد رمضان، بعد أيام قليلة من مصالحتهما على مسرح مهرجان حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الذي أقيم في بيروت.
وأرفقت الزغبي الفيديو بعبارة: "أصدقاء للأبد.. مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".
وأطل النجمان بحالة من الفرحة العامرة بمصالحتهما، في الفيديو الذي نشرته الزغبي وقال فيه رمضان: "ثقة في الله أصحاب، إخوة وحبايب، ثقة في الله النجاح، بحبك".
فوشيا
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