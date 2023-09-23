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بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

9/23/2023 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، خلوة، اليوم السبت، تناقش الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة لـ 4 أعوام مقبلة وتركز على المنتخبات الوطنية، بحسب نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، مشيرا إلى أن جزءا من الاجتماع سيتطرق إلى "تمكين الأندية".
وقال جمعة إن الخلوة ستركز على "المنتخبات الوطنية والمنشآت والفئات العمرية" لافتا النظر إلى أن الخلوة ستناقش "تمكين الأندية والمسابقات".
ويتزامن اجتماع الهيئة مع تعليق 8 أندية متنافسة في بطولة دوري المحترفين مشاركتها في المنافسات إلى حين تحقيق مطالبها المالية. وتطالب هذه الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية .

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