إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخميس المقبل

إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخميس المقبل
التاريخ
9/23/2023 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، أن معبر رفح البري جنوب القطاع مع مصر سيكون مغلقا الخميس المقبل.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان صحفي: "إغلاق معبري رفح البري والتجاري في كلا الاتجاهين الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.
بترا
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