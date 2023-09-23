موقع: تعيين مفتش أمريكي لمراقبة الاستخدام السليم للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا



ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، سيبدأ المفتش بتنفيذ مهامه في 18 أكتوبر.



وأضاف الموقع: "عينت الولايات المتحدة مجموعة تفتيش لمراقبة ومراجعة كيفية استخدام أوكرانيا للمساعدات العسكرية. وسيرأس المجموعة المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية روبرت ستورش، الذي سيبدأ مهامه في 18 أكتوبر المقبل".



وسيتوجب على المفتش المذكور مراقبة استخدام 113 مليار دولار من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا ودول أخرى اعتبارا من فبراير من العام الماضي.



وسيتعاون المفتش، مع مراقبين من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وسوف تقوم المجموعة بإعداد تقارير ربع سنوية متاحة للجمهور.



ويشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لنظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، مساعدات عسكرية زادت قيمتها على 43.9 مليار دولار.



وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

RT