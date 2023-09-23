لتقشير البيض المسلوق بسهولة.. إليكم 12 حيلة ذكية

وبما أنه ثبت أن بدء يومك بتناول البيض على الإفطار يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، فضلاً عن عناصره الغذائية العديدة، حسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" Daily Meal فإليكم 12 حيلة ستجعلكم تتناولون البيض المسلوق بمنتهى السهولة دون إهدار الوقت في محاولة تقشيره، وهي كالآتي:

1- رغم أن القاعدة تقول إن "الطازج هو الأفضل دائمًا"، إلا أن البيض المسلوق يستثنى منها، فالبيض الأقدم قليلاً في تاريخ الإنتاج يتم نزع قشرته بمنتهى السهولة مقارنة بالبيض الطازج من المزرعة مباشرة.



2- إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج صودا للبيض أثاء سلقه يجعل تقشيره سهلاً.



3- غلي الماء قبل وضع البيض فيه يجعل من عملية التقشير أمراً سهلا للغاية.

4- إضافة ربع فنجان من الخل مع القليل من الملح لماء سلق البيض يضمن سهولة التقشير.



5-إضافة القليل من الزيت إلى ماء سلق البيض لضمان سهولة تقشيره.



6- بعد إتمام عملية السلق مباشرة يوضع البيض في وعاء من الثلج حتى تتخلصوا من القشرة بمنتهى السهولة.



7- ينصح بوضع البيض في وعاء بعد سلقه وتحريكه يمينا ويسارا حتى تنزلق القشور.



8- رغم أنها تبدو حيلة غريبة لكنها فعالة بالتجربة، يعد النفخ في البيض فور سلقه من أنجح الطرق لضمان سهولة تقشيره.

9- استخدام الملعقة لنزع القشرة عن البيض المسلوق.



10- النقر بخفة على قشرة البيضة الخارجية قبل سلقها يضمن سهولة تقشيرها حسب طهاة في المطاعم يستخدمون هذه الحيلة.



11- سلق البيض على البخار يضمن أيضا سهولة تقشيره.



12- كما أن استخدام حلة الطبخ الكهربائية متعددة الاستعمالات تعد من الخيارات المثلى لسلق البيض.

العربية