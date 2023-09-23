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غوارديولا: لا تنتقدوا هالاند لأنه يجبركم على الاعتذار

9/23/2023 9:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا من المزاعم، حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.
وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.
وسجّل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.
لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، تسع من بينها في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.
قال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".
تابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".
أردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".
شرح بيب: "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".
وأقرّ غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".

ملاعب

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