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عرض سعودي ضخم لكولر يثير قلق الأهلي

9/23/2023 9:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسود حالة من القلق لدى مسؤولي الأهلي المصري، بعد وصول عرض كبير لمديره الفني السويسري، مارسيل كولر، من الشباب السعودي.
ويرى الأهلي أن رحيل كولر في التوقيت الحالي، سيضع الفريق في ورطة كبيرة، خصوصا بعد اختيار المدرب للصفقات الجديدة وانطلاق الموسم، حيث سيكون التغيير بمثابة هزة قوية للمارد الأحمر.
وتلقى كولر عرضا بقيمة 8 ملايين دولار من الشباب، مع تحمل الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي، إلى جانب حصوله على باقي قيمة العقد الجديد، في حال إقالته من النادي السعودي.
وأخبر كولر وممثلوه إدارة الأهلي، بأنه يميل إلى رفض عرض الشباب، نظرا لرغبته في استكمال مشواره مع النادي المصري، لكنه حتى الآن لم يحسم قراره بشكل نهائي.
وكان وكيل كولر، دينو لامبرتي، قد ذكر في وقت سابق أن المدرب السويسري رفض عروضا مغرية، على رأسها عرض سعودي، قبل تجديد تعاقده مع الأهلي.
ويتبقى في عقد كولر مع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مواسم، تشمل الموسم الحالي.

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