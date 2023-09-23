عمر العبداللات يغني في أهم وأكبر مسارح أوهايو ..والجمهور يفوق سعة المسرح

عمر العبداللات يغني في أهم وأكبر مسارح أوهايو ..والجمهور يفوق سعة المسرح
التاريخ
9/23/2023 8:28:59 AM
(MENAFN- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
بعد النجاحات المذهلة التي حققها الفنان عمر العبداللات، في حفلاته الفنية المميزة في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرها حفل في ولاية كولارادو والذي فاق جميع التوقعات بحضور جماهيري كبير من الجاليات العربية.
كلل العبداللات نجاحه في حفله الفني الكبير، الذي أحياه في ولاية أوهايو، حيث تجاوز عدد الحضور سعة المسرح، مقدماً مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، واعدا العبداللات الجمهور الذي لم يستطيع الدخول بإقامة حفل آخر.
الجدير بالذكر، بأن الجولة الفنية للعبداللات حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر جميع الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.
ويترقب جمهور العبداللات في شيكاغو، حفله المرتقب الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية.
في سياق آخر، يستعد الفنان العبداللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.
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