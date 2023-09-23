عمر العبداللات يغني في أهم وأكبر مسارح أوهايو ..والجمهور يفوق سعة المسرح

جدة – أصداف نيوز:

بعد النجاحات المذهلة التي حققها الفنان عمر العبداللات، في حفلاته الفنية المميزة في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرها حفل في ولاية كولارادو والذي فاق جميع التوقعات بحضور جماهيري كبير من الجاليات العربية.

كلل العبداللات نجاحه في حفله الفني الكبير، الذي أحياه في ولاية أوهايو، حيث تجاوز عدد الحضور سعة المسرح، مقدماً مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، واعدا العبداللات الجمهور الذي لم يستطيع الدخول بإقامة حفل آخر.

الجدير بالذكر، بأن الجولة الفنية للعبداللات حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر جميع الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.

ويترقب جمهور العبداللات في شيكاغو، حفله المرتقب الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية.

في سياق آخر، يستعد الفنان العبداللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.