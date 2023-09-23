أسعار النفط تنخفض جراء المخاوف من تراجع الطلب وحظر الإمدادات الروسية

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي بفعل عمليات جني الأرباح، والمخاوف من تراجع الإمدادات جراء حظر روسيا تصدير الوقود، واحتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وتراجع مؤشر أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3 بالمئة الأسبوع الماضي ليغلق عند 93.27 دولارا للبرميل، منهياً سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً 0.3 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 90.03 دولارًا للبرميل. ويتوقع المستثمرون تراجع الطلب في شهر أكتوبر القادم مع بدء أعمال الصيانة لمصافي النفط، وازدياد الضغط على الأسواق إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد حذروا من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، على الرغم من أن التصويت خلال اجتماع الأسبوع الماضي جاء لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتًا. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض الطلب على النفط. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل لمعظم الدول، إلى تفاقم حالة شح الإمدادات العالمية من المنتجات المكررة، واحتمال توجه الدول المتأثرة إلى الاستيراد من موردين آخرين.
الغاز الطبيعي المسال الآسيوي يرتفع وسط عمليات الشراء الفورية وتراجع مخزونات اليابان
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بمقدار دولارا واحدا الأسبوع الماضي بسبب عمليات الشراء من جانب الصين والهند، وتراجع مستويات المخزون في اليابان، وارتفاع أسعار النفط. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة 13 دولارًا الأسبوع السابق. وكانت مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها مرافق الطاقة اليابانية قد تراجعت إلى 1.62 مليون طن الأسبوع الماضي، أي أقل من متوسط الخمس سنوات لنفس الفترة من العام. في حين اشترت شركة يونيبك الصينية، الذراع التجارية لشركة سينوبك أكبر شركة تكرير آسيوية، أكثر من 30 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ستسلم اعتباراً من أكتوبر القادم وحتى نهاية عام 2024، وذلك لتعزيز إمداداتها من الغاز وتلبية للطلب خلال فصل الشتاء. وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط قد يضع حدًا لأسعار الغاز الطبيعي المسال ولو بشكل مؤقت، على الرغم من الضغوط الناجمة عن قرار وقف الإضراب في منشآت شيفرون في أستراليا. وكان التحالف النقابي في أسترالي قد أوقف يوم الجمعة الماضي الإضرابات العمالية في مشروعي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين لشركة شيفرون، اللذان يوفرا حوالي 7 بالمئة من الإمدادات العالمية، بعد التوصل إلى اتفاق لحل الخلافات المتعلقة بالأجور وظروف العمل، بعد أسبوعين من الإضراب الذي أثار المخاوف من تعطل الإمدادات في منشآت الشركة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع استئناف إنتاج الغاز في منصة ترول النرويجية في بحر الشمال الأسبوع الماضي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى كامل طاقته خلال الأيام القليلة القادمة.
إعداد: مؤسسة العطية.
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