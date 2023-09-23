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تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

9/23/2023 8:15:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الشباب بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم الجائزة للمستوى الفضي بمشاركة 57 شخصا من مراكز شباب ذات راس، العارضة، الزرقاء وجرينا.
واشتملت فعاليات المخيم الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار 3 أيام، محاضرات حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء والتدريب ومهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة.

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