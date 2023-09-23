تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي
التاريخ
9/23/2023 8:15:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الشباب بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم الجائزة للمستوى الفضي بمشاركة 57 شخصا من مراكز شباب ذات راس، العارضة، الزرقاء وجرينا.
واشتملت فعاليات المخيم الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار 3 أيام، محاضرات حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء والتدريب ومهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23092023000208011052ID1107125735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.