Saturday, 23 September 2023 04:36 GMT

القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز من مجزرة سبايكر

9/23/2023 8:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصيتين من عائلتي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ووزير خارجيته آنذاك طارق عزيز من تهمة المشاركة في مجزرة "سبايكر" عام 2014.
وأظهرت الوثيقة قرارا صادرا عن محكمة استئناف بغداد الرصافة (محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الأولى) بتبرئة عبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم (الحفيد للأخ غير الشقيق لصدام حسين) وزياد طارق خلف نزال، نجل وزير الخارجية الأسبق في النظام السابق.


وجاءت التبرئة لعدم كفاية الأدلة، وفقا للوثيقة.

RT

MENAFN23092023000208011052ID1107125734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث