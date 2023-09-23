نانسي عجرم و اليسا و مروان خوري يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/23/2023 8:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، الذي يصادف اليوم السبت 23 أيلول، وكتب العديد منهم رسائل تهنئة ومعايدة.
في هذا السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "أطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول العيد الوطني، وكل الأمل أن تكون السنوات المقبلة حاملة المزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد العزيز. كل الحب".
من جهتها كتبت الفنانة اللبنانية اليسا: "باليوم الوطني السعودي، تحية للمملكة السعودية وقيادتها وشعبها، بتمنالكم الخير والأمان والازدهار، ونظل نشهد على إنجازات كبيرة يكتبها التاريخ، من قلبي اليوم وكل يوم كل الحب".
وعلق الفنان اللبناني مروان خوري، فكتب: "93 عامًا من الطموح والتقدّم والعزّ، كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير".
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