نانسي عجرم و اليسا و مروان خوري يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي

في هذا السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "أطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول العيد الوطني، وكل الأمل أن تكون السنوات المقبلة حاملة المزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد العزيز. كل الحب".



من جهتها كتبت الفنانة اللبنانية اليسا: "باليوم الوطني السعودي، تحية للمملكة السعودية وقيادتها وشعبها، بتمنالكم الخير والأمان والازدهار، ونظل نشهد على إنجازات كبيرة يكتبها التاريخ، من قلبي اليوم وكل يوم كل الحب".



وعلق الفنان اللبناني مروان خوري، فكتب: "93 عامًا من الطموح والتقدّم والعزّ، كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير".



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