أول تعليق من وديع الشيخ عن سبب وفاة والده



وجاء في بيان وديع: "يشكر الفنان وديع الشيخ كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الاليمة بالاخص من شاركه مصابه الاليم ان كان حضورا او من خلال اتصال هاتفي، كما يعتذر الفنان وديع الشيخ عن عدم رده على اغلب الاتصالات التي وردته."



وتابع البيان مشيرا الى الاخبار التي تم تناقلها عن سبب الوفاة: "ويؤكد المكتب الاعلامي للفنان وديع الشيخ ان جميع الاخبار المتناقلة في الاعلام في الآونة الاخيرة عن سبب وفاة والده هي اخبار كاذبة هدفها تشويه سمعة الفنان."



وختم البيان: "يعتذر الفنان وديع الشيخ من جمهوره على تأجيل جميع الحفلات التي كانت مقررة حتى اشعار آخر، مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله ان يبعد هذه المصائب عن الجميع."



وكانت قد تداولت شائعات تفيد بوفاة والد الفنان وديع الشيخ اثر خلافات عائلية بطلق ناري .

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