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الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

9/23/2023 8:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" تسلمه من إنتربول الأردن، السبت، مطلوباً فاراً من وجه العدالة مشتبه فيه بالإحتيال بمبالغ مالية كبيرة.
واوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا إحتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام حيث تم إستصدار مذكرة قبض دولية بحقه وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام وتم تسليم المطلوب عبر القنوات المختصة.
وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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