الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين
التاريخ
9/23/2023 8:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" تسلمه من إنتربول الأردن، السبت، مطلوباً فاراً من وجه العدالة مشتبه فيه بالإحتيال بمبالغ مالية كبيرة.
واوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا إحتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام حيث تم إستصدار مذكرة قبض دولية بحقه وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام وتم تسليم المطلوب عبر القنوات المختصة.
وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23092023000208011052ID1107125731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.