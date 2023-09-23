بمبلغ قياسي.. بيع عملة ورقية نادرة من فئة 10 آلاف دولار في أمريكا- صورة

وذكرت شبكة "CNN" أن العملة الورقية النادرة تصدرت مزاد العملات في "لونغ بيتش إكسبو" بعد بيعها بمبلغ قياسي، يوم الجمعة.

وقال نائب رئيس قسم العملات في دار "Heritage Auctions" داستن جونستون، في بيان صحفي، "لطالما جذبت الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة اهتمام هواة جمع العملات من جميع المستويات".

وصرح متحدث باسم دار المزادات لـCNN بأن "أكبر قيمة حصدتها ورقة نقدية منذ عام 1934 من فئة 10 آلاف دولار بلغت 384 ألف دولار في ايلول 2020، مضيفا أن "عملية البيع هذه حطمت الرقم القياسي بالنسبة للأوراق النقدية منذ عام 1934"

وأُصدرت الورقة النقدية الاحتياطية الفيدرالية في عام 1934 وتم اعتمادها من قبل "ضمان النقود الورقية" (PMG)، وحصلت على تصنيف "جودة الورق الاستثنائية" (EPQ)، وفقا لما ذكرته دار "Heritage Auctions" للمزادات ويقع مقرها في مدينة دالاس الأميركية.



وتحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لينكولن آنذاك، سالمون بي تشايس.









روسيا اليوم