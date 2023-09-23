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500 مليون متابع لريال مدريد على شبكات التواصل

9/23/2023 8:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح نادي ريال مدريد أول منظمة رياضية في العالم يتخطى عدد متابعيها على مختلف حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي حاجز الـ500 مليون متابع.
وبما يصل لسبع لغات "الإسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية واليابانية والصينية" تعمل حسابات النادي الملكي الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي والبالغ عددها 37، حيث تقدم من خلالها أخباراً متعلقة بقطاعات كرة القدم للرجال وكرة القدم النسائية وقطاع الناشئين وكرة السلة، وذلك بالإضافة إلى فرعين يختص أحدهما بملعب سانتياغو بيرنابيو والآخر بجماهير النادي.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة (بلينكفاير أناليتكس)، فإن ريال مدريد هو أول نادٍ يتخطى حاجز الـ500 مليون متابع وذلك بفضل منشوراته التي تحتوي مواد سمعية وبصرية وتفاعلية على كل من فيسبوك وإنستغرام وواتس آب ومنصة إكس وتيك توك ويوتيوب ولاين وسناب شات وتويتش ولينكد إن وويبو ووي تشات وتوتياو ودوين وبيليبيلي.
ومن خلال الحسابات الرسمية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فقط، تمكن الفريق الملكي من حصد أكثر من 3 مليار تفاعل في موسم واحد.

ملاعب

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