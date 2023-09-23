الكشف عن مفاجأة في الجزء الثاني من العربجي



وكشفت الشركة السورية، عبر صفحاتها على السوشال ميديا، عن انطلاق التصوير أخيراً في دمشق، قائلة: "ندرك أن التحدي كبير وأن الرهان صعب، ولكن حكاياتنا أعظم وبانتظار أن تسرد بتشويق أكبر. إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة النشواتي المتحالف مع عدوته الأخرى درية خانم، وأين تقف بدور وكيف يقودها طموحها ومكرها؟ وماذا عن زمرد الهاربة وقصة حسن وحسنية وبقية الأبطال".



وبهذه الخطوة تدخل "غولدن لاين" السباق الدرامي الرمضاني المنتظر، بمشروع كان ناجحاً في رمضان العام الماضي .

وعند الإعلان عن المشروع الجديد، راحت التساؤلات تطرح حول أبطال الجزء الثاني. خاصة أن النجم السوري الراحل محمد قنوع كان أحد أعمدة نجاح "العربجي" بشخصية شومان التي أطل بها، وكانت من أبرز الأدوار التي لعبها.



في هذا السياق، ذكرت مصادر خاصة لـ"فوشيا " أن العمل المنتظر لن يطرأ عليه أي تعديل من ناحية أبطاله، بل سيحافظ على غالبية نجومه، من بينهم باسم ياخور وسلوم حداد وكاريس بشار وغيرهم.



وأضافت المصادر أن المسلسل قد يشهد مفاجأة للجمهور بجزئه الثاني اذ من المتوقع أن يتم إهداؤه إلى روح الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية في الـ 22 من أبريل/نيسان الماضي عن عمر 49 عاماً. وكان قنوع لعب دوراً لافتاً في العمل، والذي انتهى بوفاته في المسلسل قبل أن يرحل عن الحياة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.

