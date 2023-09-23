صباح الجزائري تحتفل بمناسبة عائلية خاصة



وحرصت الجزائري على توثيق أجواء الاحتفال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها في "إنستغرام" مرفقة بتعليق باركت فيه لابنها، وتمنت أن يتمم الله حمل زوجته بخير، قائلة: "مبروك كرم وحنين.. الله يقومك بالسلامة وشوف بنوتي على خير.. الحمد لله".



وظهرت الجزائري خلال الاحتفال بإطلالة صيفية شبابية باللون البرتقالي، واعتمدت تسريحة الضفيرة، كما ظهرت ابنتاها "ترف ورشا" وهما تستمتعان بأجواء الاحتفال.











فوشيا