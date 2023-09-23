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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من الأردن

9/23/2023 8:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، مطلوباً فاراً من وجه العدالة مشتبه فيه بالإحتيال بمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا إحتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام حيث تم إستصدار مذكرة قبض دولية بحقه وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام وتم تسليم المطلوب اليوم السبت 23/9/2023 عبر القنوات المختصة.


وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجه العقيد ارزيقات نداءً لكل المواطنين الذين سلموا أموالاً لهذا الشخص أن يتوجهوا للنيابة العامة والشرطة لتقديم شكاوى حيال ذلك.

كما وحذر كل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم
القضائية.

MENAFN23092023000205011050ID1107125721

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